جاسبريني يتهم حكم "فضيحة" أتالانتا ولاتسيو بالسرقة

جاسبريني يفتح النار على التحكيم الإيطالي بسبب ركلتي جزاء لاتسيو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اتهم جيان بيرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا حكم مباراة فريقه أمام لاتسيو بالسرقة، مؤكدًا أن معاناة كرة القدم من مثل هذه الأخطاء في وجود تقنية الفيديو يعد فضيحة كبرى.

وانتهت المباراة المثيرة بين أتالانتا ولاتسيو بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

واحتسب حكم المباراة ركلتي جزاء لصالح لاتسيو مشكوك في صحتهما بصورة كبيرة، ليتحدث جاسبريني عقب المباراة عن هزليتهما وكون احتسابهما فضيحة وسرقة من قبل حكم المباراة.

وأضاف: "تعرضنا للسرقة خلال المباراة، لا أصدق أنه بوجود تقنية الفيديو تم احتساب هاتين الركلتين، حقيقة لا أعلم ما الفائدة من وجود الفيديو طالما ستستمر الأمور بهذا الشكل المؤسف"

وتابع: "لم يصنعوا الفرص الكافية حتى يسجلوا ثلاثة أهداف فمنحهم الحكم ركلتي جزاء حتى يعادلونا، الأمر مضحك حقًا، إنها مزحة كبيرة"

وأردف: "لقد لعبنا مباراة كبيرة، لقد رأيت أتالانتا بصورة عظيمة اليوم، كنا نستحق الفوز ولكن شخصًا لم يود حدوث ذلك، أشعر بالخجل والعار مما حدث"

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يذكر أن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو قد تحدث بعد المباراة عن استحقاق فريقه للنتيجة التي خرج بها مؤكدًا صحة ركلتي الجزاء محور النقاش.