جازيديس: إيليوت يريد النجاح لميلان

جازيديس يتحدث حول أزمة ملاك ميلان مع مالديني وبوبان

قال المدير التنفيذي لنادي ميلان إيفان جازيديس إن بنك إيليوت الأمريكي المالك للروسونيري في الوقت الحالي يريد النجاح للفريق والسير به إلى الأمام.

ويمر ميلان بحالة سيئة بعد انطلاقة أقل من التوقعات للموسم أقيل على إثرها مدرب الفريق السابق ماركو جيامباولو، وعين ستيفانو بيولي خلفًا له.

وحول ذلك، قال إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي إن إدارة بنك إيليوت المالك الحالي للنادي تسير وفق خطة موضوعة بعناية من أجل السير للأمام.

وأضاف: "لا توجد أزمة بين الإدارة وبين مالديني وبوبان، الجميع يبحث عن نفس شيء وهو مصلحة ميلان، واختلاف الأفكار يكون مهم من أجل الوصول إلى الأفضل في النهاية"

وتابع: "الجميع يثق في بيولي من أجل مستقبل أفضل، هو مدرب قدير وقادر على إخراج الفريق من كبوته، النتائج ستظهر على المدى الطويل"

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يذكر أن باولو مالديني قد تحدث في حوار سابق مع سكاي إيطاليا عن وجود مشكلات حقيقية داخل ميلان واختلاف في وجهات النظر بينه وبين الإدارة الأمريكية والتابعة لبنك إيليوت.