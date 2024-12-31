جاري نيفيل: مانشستر يونايتد الأضعف في البريميرليج .. وأنفقنا 500 مليون إسترليني لتدمير الفريق!

الإنجليزي يتحسر على أيام مورينيو وسولشاير

يرى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أن الفريق الحالي للشياطين الحمر، هو الأسوأ في التاريخ الحديث للفريق الذي تلقى أمس خسارته السادسة في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نيوكاسل (2-0)، أمس الإثنين على أرضه، ليتراجع الشياطين الحمر إلى المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 7 نقاط فقط عن إبسويتش تاون صاحب المركز الـ18.

وأكد نيفيل في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، أن أموريم يعمل مع أحد أضعف فرق مانشستر يونايتد في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن الفريق تحت قيادة أولي جونار سولشاير - الذي أقيل في عام 2021 - كان أفضل من الفريق الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نيفيل: "كان دفاع اليونايتد مكونًا ن آرون وان بيساكا ولوك شاو وليندلوف وهاري ماجواير - وهو خط دفاع أفضل من الموجود الآن. بينما في الوسط كان هناك ماتيتش ومكتوميناي - وهو خط وسط أفضل بكثير من كاسيميرو وإيريكسن".

وأضاف: "في المقدمة كان لدينا سانشو وراشفورد وبرونو وكريستيانو رونالدو - وهو مرة أخرى أفضل بكثير من اللاعبين الموجودين حاليًا".

وتابع نيفيل: "كان يُنظر إلى هذا الفريق على أنه ليس جيدًا بما يكفي لمانشستر يونايتد، لكن هذا الفريق أفضل بكثير من الفريق الذي نشاهده هنا. وهذا هو مصدر القلق".

وواصل نيفيل: "لقد تم إنفاق 450 مليون جنيه إسترليني أخرى منذ تلك الفترة. أعتقد أنه إذا ذهبت إلى آخر مباراة لجوزيه مورينيو، فقد تجد فريقًا أفضل مرة أخرى!".

واستمر: "الفريق الذي يلعب لليونايتد لن يفوز بالعديد من مباريات كرة القدم. لن يفوز حقًا في هذا الدوري. أنفق مانشستر 1.5 مليار جنيه إسترليني في السنوات العشر الماضية.. 500 مليون في السنوات الثلاث الماضية فقط!".

وختم نيفيل: "كنت متحمسًا بالفعل للتعاقدات في الصيف. لكن ماذا حدث؟! لم يقل أحد في الصيف أن هذه التعاقدات ستجعل مانشستر يونايتد أسوأ".