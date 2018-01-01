جاري نيفيل: سولشار هو مفتاح نجاح سوق انتقالات يونايتد

نيفيل يتحدث عن الفترة القادم لمانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى جاري نيفيل أن مشكلة مانشستر يونايتد الحقيقية تتمثل في أصحاب القرار في سوق انتقالات الفريق، مؤكدًا أن المدرب المؤقت أولي جونار سولشار سيلعب دورًا في الأمر.

وأعلن اليونايتد تعيين سولشار مديرًا فنيًا للنادي حتى نهاية الموسم عقب إقالة جوزيه مورينيو من منصبه، وحقق الفريق انتصارًا ساحقًا على كارديف سيتي بنتيجة 5-1 في المباراة الأولى للمدرب الجديد.

نيفيل تحدث عن مستقبل الفريق قائلًا "مهمة أولي في الأشهر الستة القادمة أن يكون المدير الفني والمسؤول عن الكشافين والمسؤول عن دعم الفريق وأن يضمن إيصال المعلومات الصحيحة والمناسبة للمسؤولين عن دعم الفريق بما يحتاجه".

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"ما أثار قلقي في النادي خلال السنوات الـ3-4 الأخيرة هو من المسؤول عن التوقيع مع اللاعبين. هذا الجزء يحتاج لإصلاح، وأنا واثق أن النادي سيُعين الأشخاص المناسبين والأفضل لإدارة مثل هذا العمل. مانشستر يونايتد عليه البدء بوضع الأمور في نصابها السليم وإلا المعاناة ستتواصل، وإن كانت البداية جيدة أمام كارديف سيتي".

أضاف "العمل الصعب بدأ لليونايتد، مخطئ من يظن أن إقالة مورينيو هي الحل، ليست الحل، بل العمل الجاد الذي يجب أن يبدأ الآن وأنا واثق أن الناس في النادي لديهم من الحكمة والمعرفة ما يجعلهم يُدركون ذلك".

أتم قائلًا "كان هناك تأثير فوري وإضافي من أولي، لكنه كان مجرد كارديف ونحن بحاجة لرؤية ما يمكنه فعله خلال الـ6 أشهر القادمة. إن كان لديهم القدرة على فعل هذا، سيحصلون على فرصة اللعب للنادي خلال الموسم القادم، وإن فعلوه لـ6 مباريات ثم تراجعوا مجددًا، فلن يلعبوا للنادي الموسم القادم".