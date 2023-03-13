جاري لينيكر ينتصر .. "بي بي سي" تعتذر وتعلن عودته لتقديم برنامجه

انتهاء الأزمة بين جاري لينيكر وهيئة الإذاعة البريطانية..

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اعتذارًا إلى جاري لينيكر مقدم برنامج "Match of the Day"، وسمحت له بالتغريد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دون قيود.

النجم الإنجليزي السابق وجد نفسه عالقًا خلال الأيام القليلة الماضية في عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما وجه انتقادات عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى الحكومة البريطانية.

وبعدما أمرته "BBC" بالاعتذار عن أفعاله، قرر لينيكر رفض ذلك، لتقوم هيئة الإذاعة البريطانية بإيقافه عن العمل.

ووجد لينيكر مساندة هائلة من زملائه في "BBC" حيث قاموا بسلسلة من الإضرابات غير المسبوقة، ولم يكن هناك أي تعليق أو نقاش عبر تغطية هيئة الإذاعة البريطانية على المباريات في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في بيان على لسان تيم ديفي المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية بشأن عودة لينيكر إلى الشاشة: "يدرك الجميع أن هذه كانت فترة صعبة للموظفين والمساهمين والمقدمين، والأهم من ذلك جماهيرنا، أعتذر عن هذا".

وأضاف: "الأمر نجم عن ارتباك محتمل الناجم بسبب المناطق الرمادية من إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ BBC والذي تم تقديمه في عام 2020، أرغب في حل الأمور وإعادة بث المحتوى الرياضي على الهواء، الحياد أمر مهم بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية والجمهور".

وأردف: "وبناءً على ذلك، نعلن عن مراجعة يقودها خبير مستقل - يقدم تقريرًا إلى بي بي سي - حول إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطبيقه على العاملين المستقلين خارج الأخبار والشؤون الجارية، أنا وبي بي سي ندرك أن جاري يؤيد مثل هذه المراجعة".

وأكمل: "جاري هو جزء مهم من بي بي سي وأنا أعرف ما تعنيه بي بي سي له، وأنا أتطلع إلى تقديم تغطيتنا في عطلة نهاية الأسبوع القادمة ".

ومن جانبه رد لينيكر على البيان قائلًا: "أنا سعيد لأننا وجدنا طريقًا للمضي قدمًا. أنا أؤيد هذه المراجعة وأتطلع إلى العودة على الهواء".