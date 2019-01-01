جاري لينكر: صلاح سيرحل عن ليفربول هذا العام

جاري لينكر لاعب منتخب إنجلترا السابق ومقدم البرامج الحالي يؤكد أن محمد صلاح لن يستمر رفقة ليفربول في العام القادم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاري لينكر لاعب برشلونة وتوتنهام المعتزل أن المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لن يكون مستمرًا مع الفريق في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينكر وأكد خلالها أن النجم المصري سينتقل عن الريدز خلال ١٢ شهرًا وأن ذلك الأمر واضح بالنسبة للجميع.

أطرف لقطة من مباراة السوبر الأوروبي.. كانتي يراقب فان دايك! 😅 pic.twitter.com/B7mxsdEVwd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 15, 2019

وقال لينكر: "صلاح سيغادر ليفربول خلال الـ ١٢ شهر المقبلين، يمكنني أن أرى ذلك الأمر بالفعل يحدث، يمكن للجميع أن يشعر بهذا".

وأضاف عن ليفربول: "مانشستر يونايتد في طريقه للعودة، ومع احترامي للجميع قد يحققون الدوري قبل أن يفعلها ليفربول في الفترة المقبلة".

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وكان محمد صلاح قد حصل على لقبه الثاني رفقة فريقه ليفربول مساء الأمس في بطولة السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الصحفية كانت قد ربطت محمد صلاح بالانضمام لصفوف ريال مدريد وبرشلونة في الصيف الماضي لكن دون وجود مفاوضات حقيقية.