جاري رودريجيز: رحلت عن الاتحاد لأسباب شخصية مع سييرا
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
كشف جاري رودريجيز، لاعب فريق فنربخشة التركي، عن أن هناك أسباب شخصية وراء رحيله عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
اتحاد جدة أعلن إعارة رودريجيز إلى فريق فنربخشة التركي لمدة موسمين، بعد قدومه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق جالطة سراي التركي.
رودريجيز قال خلال تصريحات لمجلة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية: "سييرا قال لي أنه لا يرغب في تواجدي بالفريق، ولا يحتاج إلى خدماتي، وأنا اللاعب الوحيد الذي سمع هذا الكلام".
لاعب الرأس الأخضر تابع: "هذا الأمر حدث بسبب بعض النقاشات التي دارت بيني وبين سييرا الموسم الماضي، وهذا الأمر شخصي بحت".
هل تعرض رودريجيز بالظلم 🤔— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 15, 2019
جماهير العميد ما رأيكم 🤔 pic.twitter.com/RAX9rAZBIx
جاري أشار إلى أنه قضى وقتًا ممتعًا مع جالطة سراي التركي، ولكن رغبة فنربخشة هي من أعادته إلى للدوري التركي مرة أخرى.
واختتم رودريجيز تصريحاته قائلًا: "الموسم الماضي لفريق فنربخشة كان كارثيًا، خاصة في النصف الأول، ولن يتكرر هذا الأمر ثانية، وسننتقم مما حدث الموسم الماضي".
اتحاد جدة ضم جاري رودريجيز، بعد طلب من المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق، قبل رحيله عن تدريب النمور.