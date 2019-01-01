جاري رودريجيز على أعتاب العودة إلى الدوري التركي والاتحاد لا يُمانع

رودريجز اتفق رسمياً مع نادي فنربخشة لمدة موسم بنظام الإعارة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد الحالي من العودة إلى الدوري التركي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير المُقربة من نادي الاتحاد أشارت إلى أن اللاعب خرج من حسابات المدير الفني لويس سييرا مدرب العميد.

قناة A spor التركية بحسب مصادرها قالت : رودريجز اتفق رسمياً مع نادي فنربخشة لمدة موسم بنظام الإعارة من نادي الاتحاد.

📊 مروان دا كوستا في مباراة اليوم 💪



👕 لعب: 90 دقيقة

🤝 مرر الكرة: 53 تمريرة

👌 دقة التمرير: 79.2%

💪 أخطاء لصالحه: 3

❌ أخطاء مرتكبة على الخصم: 2 pic.twitter.com/7bnqMnMyW8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 1, 2019

الاتحاد كان قد تعاقد مع اللاعب في يناير الماضي لمدة 4 سنوات مقابل 10 ملايين يورو بحسب ما كشفت التقارير.

مدرب الاتحاد لويس سييرا قال في تصريحات له : " لا أعلم إن كان هناك مفاوضات من فنربخشة التركي لضم رودريجيز أو لا ولكن ما أريد قوله إنه لن يكون معانا الموسم الجديد".

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وسبق للاعب صاحب الجنسية الهولندي اللعب في فريق فينورد روتردام، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية؛ أبرزها: دن هاج وإليتش الإسباني وليفسكي صوفيا البلغاري وباوك اليوناني، ثم جلطة سراي وأخيرًا الاتحاد.