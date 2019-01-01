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دوري أبطال آسيا

جاريدو يكشف عن قائمة العين لمواجهة الهلال وكايو يعود

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نادي العين يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 9 نقاط

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي العين الإماراتي عن قائمة الفريق التي ستطير إلى الرياض من أجل مواجهة الهلال السعودي في خامس جولات دوري أبطال آسيا.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني الإسباني كارلوس جاريدو عودة اللاعب الموقوف كايو لوكاس، وذلك عقب تداول عن أنباء لتقديم الاعتذار إلى إدارة النادي الفنية.

وشهدت قائمة العين تواجد كلاً من : خالد عيسى، حمد المنصوري، محمد سعيد، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، علي الحيظاني، سعيد جمعة، سعيد المنهالي، خالد عبدالرحمن، سالم عبدالله، حامد تونجو، دومبيا، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، فلاح وليد، بندر الأحبابي، خالد البلوشي، محمد خلفان، سعد خميس، كايو لوكاس.

ويواجه نادي العين الإماراتي منافسه الهلال الأثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، في خامس جولات دوري أبطال آسيا.

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يُذكر أن نادي العين يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 9 نقاط.

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