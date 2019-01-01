جاريدو: الحكم منح الاستقلال رجلة جزاء ظالمة وجاهزون للوحدة

العين على موعد مع مباراة هامة أمام الوحدة في الدوري الإماراتي يوم السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الإسباني، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين، أن فريقه تم احتساب ركلة جزاء ظالمة عليه، في مباراته امام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا.

وخسر العين مساء أمس من الاستقلال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو في تصريحات عقبت اللقاء: "قدم الفريق مباراة جيدة وقاتل حتى اللحظة الأخيرة، بعيد أن النتيجة النهائية كانت لصالح الفريق المنافس والذي نجح في ترجيح كفته قبل صافرة نهاية شوط اللعب الأول بالهدف الثاني والذي كان بمثابة نقطة التحول في مسار المباراة".

وواصل: "منح حكم الساحة فريق الاستقلال ركلة جزاء غير صحيحة مع بداية الشوط الثاني، بينما لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للعين مع نهايته وإذا كانت تقنية الفيديو حاضرة لتدخل وغير قراراته".

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وتطرق جاريدو إلى الحيدث عن مباراة فريقه ببطولة الدوري أمام الوحدة وقال: " ندرك جيداً مدى أهمية مباراتنا القادمة أمام فريق نادي الوحدة في أخر مواجهة لنا بالموسم الكروي الحالي والتي سيتحدد من خلالها هوية الفريق الذي سيتأهل للعب بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020".

وأتم تصريحاته قائلاً: " نحن حريصون على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز لتأكيد أحقية العين في تمثيل الدولة بمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل".