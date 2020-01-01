جاريدو: أشعر بخيبة أمل بعد رحيلي عن النجم الساحلي

المدرب الإسباني يعلق على رحيله عن تدريب النجم الساحلي.

علق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق لفريق النجم الساحلي التونسي، على رحيله عن جوهرة الساحل، بعد فسخ العقد بالتراضي بينه وبين إدارة ناديه.

النجم الساحلي أعلن أمس السبت، رحيل جاريدو، بعد فك الارتباط بينهما بالتراضي، بسبب بعض الأزمات بين الطرفين مؤخرًا.

جاريدو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة مكتوب عليها قرار النجم الساحلي، بفك الارتباط بالتراضي معه، حيث علق عليها قائلًا:

المزيد من الفرق

"شكرًا جزيلًا للاعبي النجم الساحلي والجهاز الفني والرئيس وجميع أعضاء النادي، الأمور لم تسر كما أردنا، وكنت أعمل بحماس كبير، وأشعر الآن بخيبة أمل، لأنني لم استطع تنفيذ هذا المشروع".

عبد الحفظ: لا نعيش سنوات نتحدث عن أخطاء التحكيم

وتابع: "أتمنى التوفيق لهذا النادي العظيم، وللمعجبين المخلصين، إلى اللقاء".

كان جاريدو قد خرج بتصريحات يهاجم فيها إدارة نادي النجم الساحلي، بسبب عدم حصول لاعبي فريقه على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى هجوم الجماهير ضد اللاعبين .

ويواجه النجم الساحلي، نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.