جاريث بيل يحدد موقفه من الانضمام لصفوف نيوكاسل

النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من الانضمام لصفوف نيوكاسل الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني من الانضمام لصفوف نيوكاسل الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أوضح الصحفي الإسباني توم ألنوت، العامل بوكالة الأنباء الفرنسية، حيث أكد أن النجم الويلزي لا يضع نيوكاسل في اعتباره بالوقت الحالي.

وأكد ألنوت أن جاريث بيل غير مهتم بالوضع الجديد للنادي حيث يقترب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ممثلًا لصندوق الاستثمار من شراء نيوكاسل.

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن إدارة نيوكاسل الجديدة ستمنح جاريث بيل نفس الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي.

كما ذكرت التقارير أن نيوكاسل مستعد لتقديم 50 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية من أجل الحصول على خدمات اللاعب من النادي الملكي.

وأشارت تقارير أخرى إلى وجود رغبة من نيوكاسل في الحصول على خدمات نبيل فقير نجم ريال بيتيس، وفيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن موقف جاريث بيل في ريال مدريد غير محدد بعد، حيث عانى النجم الويلزي من الابتعاد عن تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وكان قريبًا من الرحيل في أكثر من مناسبة.