فيديو | مع اختلاف بسيط .. "جاريث بيل هرب" يظهر في دوري روشن السعودي!

لقطة سعودية تعيد للأذهان هدف جاريث بيل الذي لا ينسى..

هل تتذكرون اللقطة الشهيرة للنجم الويلزي جاريث بيل، مع ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014، حينما انطلق من الناحية اليسرى، متجاوزًا دفاعات برشلونة، ليوقع على هدف انتصار الملكي باللقب في الدقيقة 85.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وبينما كان الفريقان متعادلين بهدف لمثله، على ملعب ميستايا، قدم بيل لقطة لا تنسى، بعدما التقط الكرة ثم أطلقها للأمام ليتجاوز مارك بارترا، وخرج من خط التماس قليلًا قبل أن يعود بسرعته العالية لامتلاك الكرة، ثم انطلق إلى مرمى الحارس بينتو، قبل أن يسددها بين قدميه، معلنًا عن هدف لا ينسى، ارتبط بتعليق المعلق التونسي الشهير "جاريث بيل هرب شد شد!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي خالد الشنيف، رصد لقطة من مباراة التعاون والاتفاق، مساء الأحد، قائلًا إنها شهدت لقطة مماثلة لانطلاقة جاريث بيل، نفذها سلطان مندش بشكل رائع، بانطلاقه من الجبهة اليمنى نحو مرمى فارس الدهناء، فيما كان الاختلاف هو أن اللقطة لم تنته بهدف، بل نجح الحارس ماريك روداك في التصدي له.

GOAL

الشنيف وصف اللقطة، عبر برنامج "دورينا غير" بقوله "اليوم شاهدنا مندش هرب!"، فيما علق حمد المنتشري عليها، قائلًا إن مندش تجاوز مدالله العليان، والمدافع الاتفاقي عبد الله مادو، أخطأ في تركه يتوغل نحو المرمى، ولكن بشكل عام، قدم مندش مباراة خيالية في الطرف.

وتعادل التعاون مع ضيفه الاتفاق بنتيجة (1-1)، على ملعبه في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من جدول دوري روشن السعودي، ليرفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما جاء الاتفاق بالمركز السادس، بعد وصوله إلى النقطة العاشرة.