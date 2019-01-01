جاريث بيل لا يشعر بالسعادة وسط زملائه في ريال مدريد!

النجم الويلزي جاريث بيل لا يعيش أفضل أيامه داخل جدران النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن النجم الويلزي جاريث بيل لا يشعر بالسعادة مع فريق ريال مدريد كونه كبش فداء للجمهور وزملائه في حال تعثر الفريق.

اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا كان قد أحرز عشرة أهداف فقط وصنع أربعة في 26 مباراة لعبها بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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كما أن حارس مرمى الفريق ثيبو كوارتوا كان قد كشف أن بيل أصبح يجلس بشكل منعزل في غرفة ملابس الميرنجي.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن احتفاله بالهدف الذي أحرزه أمام ليفانتي بطريقة صامتة تدل على حزنه أيضًا.

وكان بيل قد ارتبط اسمه بالعودة للبريميرليج في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه قرر في النهاية البقاء في إسبانيا مع النادي الملكي.

يذكر أن بيل يلعب في ريال مدريد قادمًا من فريق توتنهام هوتسبر منذ صيف عام 2013.