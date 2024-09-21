تراجع مجددًا.. جاريث بيل يحسم اختياره بين ميسي ورونالدو!

ماذا قال النجم الويلزي؟

حسم جاريث بيل، نجم توتنهام وريال مدريد السابق، اختيار اللاعب الأفضل بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولعب بيل إلى جانب رونالدو لسنوات عديدة في ريال مدريد، ونادرًا ما تردد في اختيار الأسطورة البرتغالية كأفضل لاعب في العالم، عندما سألته الصحافة الإسبانية.

وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، اختار بيل النجم الأرجنتيني كأفضل لاعب فاز بالبطولة، لكن يبدو أن الدولي الويلزي السابق غيّر رأيه مرة أخرى.

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ففي مسابقة لاختيار أفضل لاعب في العالم، قرر بيل وضع ميسي في المركز الثاني، قبل أن يختار رونالدو في المركز الأول بمجرد ظهوره.

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وعندما سئل عن سر تفضيله رونالدو أثناء اللعب في إسبانيا، علق بيل: "بالنسبة لي، أود أن أقول رونالدو، إنه لاعب متكامل، قوي وسريع ويمكنه تسديد الكرة بالرأس، لا يمكنك قول أي شيء سيئ عن ميسي، لكن بالنسبة للاعب كرة القدم الشامل، أود أن أقول كريستيانو رونالدو".