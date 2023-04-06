جارناتشو يستغل منشور فينيسيوس جونيور للسخرية من برشلونة!

نجم مانشستر يونايتد يواصل سخريته من برشلونة

بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة برشلونة وريال مدريد، توجه أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من فريق برشلونة، مكررًا الأمر مرة أخرى كما فعل عندما قام فريقه بإقصاء كتيبة تشافي من الدوري الأوروبي.

برشلونة سقط أمام غريمه اللدود ريال مدريد برباعية دون رد، ليودع مسابقة كأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي، على ملعبه وأمام جماهيره، بالرغم من أسبيقة الانتصار في الذهاب بهدف دون رد.

اللاعب الأرجنتيني استغل منشور فينيسيوس جونيور على "إنستجرام" للسخرية من البرسا، حيث كتب اللاعب البرازيلي: "العودة والنهائي = ريال مدريد"، بينما علق جارناتشو على المنشور كاتبًا: "طبيعي".

جارناتشو سبق وأن سخر من برشلونة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "النادي الكبير تأهل للمرحلة التالية”، كما وضع صورته وهو يحتفل على طريقة بيدري نجم برشلونة، عندما يضع يديه على عينيه في احتفاله الشهير بإسم "النظارة معظمة" والتي تشير إلى ضائلة المنافسين.

يذكر أن جارناتشو بداء مسيرته في أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في صيف 2020.