جارديم يتحدى الجميع بتصريح مثير بعد الفوز على الطائي

المدرب البرتغالي يتحدث عن الفوز على الطائي

علق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على انتصار فريقه على نظيره الطائي، في المباراة الرسمية الأولى له مع الزعيم.

الهلال حقق الفوز على الطائي بهدف دون رد، جاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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جارديم قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أرى أن اللعب بثنائي في الهجوم هي الطريقة المناسبة، وسنلعب بها دائمًا، وأعتقد أننا صنعنا فرصًا كثيرة من أجل التسجيل، وكنا حاضرين ذهنيًا حتى آخر دقيقة، وحققنا انتصارًا عادلًا".

المدرب البرتغالي تابع: "قدمنا مباراة كبيرة، واستحققنا الفوز على الطائي، لأن الهلال فريق كبير ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، أنا أشعر بالسعادة بالتواجد هنا".

ليوناردو واصل: "أشعر بالرضا التام عن فريقي، وننتظر كثيرًا عودة لاعب الوسط سلمان الفرج، والجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا، والفريق سيظهر بشكل أقوى، وأثق في جميع اللاعبين".

ونجح نادي الهلال في الحصول على أول 3 نقاط له، في مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي، الذي يسعى لتحقيقه للمرة الثالثة على التوالي.