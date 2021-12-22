جارديم للهلال: إما أنا أو بيريرا .. والإدارة تتدخل

يبدو أن علاقة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم والبرازيلي ماتيوس بيريرا قد تصل إلى طريق مسدود، بعد أن طالب المدرب برحيل اللاعب، مبديًا عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وشهدت مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، اعتراض بيريرا بطريقة غير لائقة على تبديله خلال الشوط الثاني، وهو ما فجر أزمة بين المدرب واللاعب.

ماذا قال جارديم لإدارة الهلال عن بيريرا؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن إدارة الهلال تسعى لإصلاح العلاقة بين اللاعب والمدرب، في ظل توترها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة على أن ليوناردو جارديم أبلغ إدارة الهلال بعدم رغبته في استمرار اللاعب معه ما دام يمارس عمله كمدير فني للفريق خلال الفترة الحالية.

موقف جارديم يأتي بالرغم من اعتذار اللاعب عن ما بدر منه خلال ديربي الرياض، ويبدو أن جارديم لم يتقبل الاعتذار.

ما هو موقف الهلال من ماتيوس بيريرا؟

إدارة الهلال قررت خصم نسبة من مرتب ماتيوس بيريرا من شهر ديسمبر، استنادًا على اللوائح الداخلية المعتمدة في النادي، كعقاب له عما بدر منه.

قرار إدارة الهلال بخصم جزء من راتب بيريرا لم يكن هو العقاب الوحيد، بل قام جارديم أيضًا باستبعاده من قائمة الفريق خلال مواجهة الرائد الأخيرة.

جارديم أصبح لا يريد بيريرا في فريقه خلال الوقت الحالي، ويتمسك برحيله، ولكن إدارة الهلال تسعى لإعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى.

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