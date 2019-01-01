جاتوزو: باكيتا كان مفاجأة، بينما بيونتيك لا

المدير الفني للميلان يتحدث عن لاعبي الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان بلاعب وسط الفريق الجديد "لويس باكيتا" واصفًا إياه بالمفاجأة.

ميلان كان قد ضم باكيتا من فلامينجو خلال سوق الانتقالات الشتوي وقد قدم اللاعب البرازيلي مستوً جيد خلال المباريات القليلة التي لعبها مع الفريق، وهو ما جعله ينال كلمات المديح من مدربه.

إذ قال جاتوزو "باكيتا كان مفاجأة، لأنه أظهر جاهزيته للعب الكرة الأوروبية فورًا. إنه يمتص المعلومات مثل الإسفنج، فضولي جدًا بشأن التكتيك ويريد أن نخبره كل شيء. هو ليس لاعبًا برازيليًا كالمعتاد رؤيتهم".

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أضاف حول المهاجم الجديد كريشتوف بيونتيك والذي أحرز هدفين رائعين في أول مباراة له كأساسي مع الفريق قاده بهما لتخطي نابولي في كأس إيطاليا "الفريق له تنظيمه المحدد، لكن هناك بعض المهاجمين يجب أن تمنحهم الحرية لاتباع فطرتهم. التنظيم مهم فيما يخص الدفاع والضغط، لكن الهجوم يسمح ببعض الحرية للاعبين".

أضاف جاتوزو حول صاحب الـ13 هدفًا في السيري آ مع جنوى "بيونتيك لعب بالفعل 5 أشهر في السيري آ مع جنوى وقد سجل خلالها مع كل لمسة، لذا مستواه لم يكن مفاجئًا لنا، بل كما قلت .. باكيتا كان المفاجأة".

المدرب السابق لباليرمو أكد إمكانية لعب الثنائي بيونتيك وباتريك كوتروني معًا في الهجوم لكن مشددًا في نفس الوقت على أهمية تنظيم خط الوسط ليغطي المساحات الخالية، مبديًا حزنه واستياءه من ترك كوتروني على مقاعد البدلاء خلال بعض المباريات.

وأخيرًا أكد جاتوزو أن النادي لم يجد الجناح المناسب لطلباته وإمكانياته المالية، ولا مشكلة لديه في هذا الأمر، مضيفًا حول تيمو باكايوكو الذي يمتلك ميلان حق شرائه نهائيًا من تشيلسي الصيف القادم "لا يمكننا اللعب دون باكايوكو حاليًا. إن كان لدينا إمكانية الحفاظ عليه، علينا فعل هذا بالتأكيد، لكني لست صاحب القرار هنا ولا أستطيع التحدث عن الأمر. كل ما أعرفه أن باكايوكو قادر على أن يُصبح لاعبًا مهمًا لميلان في المستقبل".