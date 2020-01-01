جاتوزو: نابولي غير معتاد على وضعه الآن في الدوري

جاتوزو غير راض عن ترتيب الفريق في الدوري الإيطالي

يرى جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي نابولي، أن فريقه غير معتاد على وضعه الحالي في جدول الدوري، بعدما كان ينافس في السنوات الأخيرة على المقاعد الأولى.

وخسر نابولي من إنتر بثلاثة أهداف، لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أن اليوم كان أفضل أداء لنا منذ وصولي إلى نابولي، وهذا ليس وليد الصدفة، علينا مواصلة العمل واستعادة الثقة".

وتابع: "علينا أن نبدأ التحرك بشكل جيد من الخلف، وألا نرتكب الأخطاء التي تسبب في استقبالنا الأهداف".

وأكمل: "ليس سهلاً اللعب في سان باولو الآن، فالفريق غير معتاد على ما يحدث الآن خاصة بعد سنوات كان ينافس فيها على المركز الأول أو الثاني".

وواصل: "ما زلت أشعر بأنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد في التغطيات الدفاعية، اليوم استقبلنا هدفنا الثالث بتلك الطريقة، بعد هدفين في مباراة بارما".

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جدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز الثامن من جدول الدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بارما صاحب المركز السابع.