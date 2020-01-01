جاتوزو: لو لعبنا أمام برشلونة مثل أتالانتا سنودع الأبطال

تعرف على تصريحات جاتوزو حول مواجهة برشلونة

أكد جنارو جاتوزو، المدير الفني لنادي نابولي، أهمية وصول فريقه لمواجهة برشلونة في أتم حالة بدنية وفنية لأجل إقصاء النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا .

برشلونة تعادل ذهابًا في "سان باولو" بهدف لمثله وكان المقرر خوض لقاء الإياب في "كامب نو" في مارس الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا تأجل اللقاء.

المزيد من الفرق

ولم يتم تحديد مكان إقامة المباراة حتى الآن لكن بطولة التشامبيونزليج أصبحت مجمعة في مدينة لشبونة وتقام أدوار ربع ونصف النهائي بنظام المباراة الواحدة.

وقال جاتوزو عقب الخسارة من أتالانتا بهدفين نظيفين: "ارتكبنا خطأين فقط ودفعنا الثمن باستقبال الأهداف، الأداء كان جيدًا لكنني غاضب، لست معجبًا بعقلية اللاعبين فنحن نتحدث كثيرًا لكن الأفعال قليلة".

وتابع: "كنا الأفضل في الشوط الأول ولكننا لم نظهر بالشكل المناسب في الأمتار الأخيرة وأهدرنا فرصًا سهلة، بالنسبة للعناصر التي نملكها كنا نستطيع تقديم أفضل من ذلك".

المدرب رأى أنّ اللاعبين تشتتوا بعد استقبال الهدفين ولم يظهروا بالمستوى المتوقع وتملكهم الغضب والتسرع.

واختتم: "علينا الوصول إلى مباراة دوري أبطال أوروبا ونحن في أفضل أحوالنا، صحيح لا نفكر في هذا اللقاء بعد لأنه متبقي وقت طويل للغاية لكن لا يجب تكرار مثل هذه الأخطاء أمام منافس مثل برشلونة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يخوض اللقاء دون مشاركة سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف.