جاتوزو: شباك نابولي تستقبل أهدافاً سخيفة

مدرب نابولي يعتقد أن فريقه عليه الذهاب للأماكن المقدسة لعلاج استقبال الأهداف السخيفة

يعتقد جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي نابولي أن شباك فريقه تستقبل أهدافاً سخيفة، منذ توليه قيادة فريق الجنوب الإيطالي.

ومنذ تولي جاتوزو قيادة نابولي، خسر الفريق ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق.

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وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية: "إنه خطأي ولكن الأوقات الجيدة ستأتي، علينا فقط مواصلة العمل".

وواصل: "أعتقد أننا علينا الذهاب إلى بعض الأماكن المقدسة، فنحن نستقبل الكثير من الأهداف السخيفة".

ويستعد نابولي لمواجهة، بيريجيا عصر غد الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

وعلى الصعيد الدوري الإيطالي سيلعب نابولي، أمام فيورنتينا، يوم السبت القادم، في الجولة الـ 20 من الدوري.

جدير بالذكر أن فريق الجنوب الإيطالي، يحتل المركز الحادي عشر من جدول السيري آ، برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز العاشر.