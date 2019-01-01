جاتوزو: بيونتيك "المذهل" يُذكرني بتوماسون

المديرالفني للميلان يتحدث عن مهاجمه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جينارو جاتوزو المدير الفني للميلان أن المهاجم الجديد كريشتوف بيونتيك يُذكره بلاعب الفريق السابق يان دال توماسون المتوج معه بدوري أبطال أوروبا.

وانضم بيونتيك للميلان الأسبوع الماضي قادمًا من جنوى مقابل 35 مليون يورو، وقد لعب لعدة دقائق في المباراة الأخيرة أمام نابولي في السيري آ، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيًا في مواجهة الفريقين ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء.

وقد قال جاتوزو عن المهاجم البولندي لقناة ميلان الرسمية "بيونتيك يُذكرني بتوماسون، لديه خصائص مميزة للغاية. توماسون لم يستسلم أبدًا في التدريبات، وكان يُساعدنا كثيرًا في المباريات حتى لو دخل بديلًا".

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"بيونتيك وصل للتو لكني أعجبت به كثيرًا، هو شخص فضولي، التقط الكثير من الصور في الميلانيلو، يُحب أن يُلاحظ ويدرس ويرى المكان جيدًا. هذا مذهل".

المدرب الإيطالي تحدث عن أداء فريقه خلال المباراة السابقة موضحًا أنه لم يُعجب بالمرحلة الأخيرة من اللقاء، مضيفًا "علينا البدء مجددًا من الـ50 دقيقة الأولى في مباراة الدوري أمام نابولي، ونُظهر نفس الشخصية".

أتم "توقفنا عن الجري وأصبحنا أكثر تمددًا في الدقائق الـ30 الأخيرة، وهو ما سمح لنابولي بإظهار نقاط قوته. علينا التحلي بالرغبة للعب وإظهار أنفسنا، والجري بالكرة جيدًا".