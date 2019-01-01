جاتوزو يضع شرطاً وحيداً لخلافة أنشيلوتي في نابولي

أوضاع نابولي من سيئ إلى أسوأ

أوضحت تقارير أن جينارو جاتوزو، مدرب ميلان السابق، لا يمانع فكرة تدريب نابولي حال إقالة كارلو أنشيلوتي، ولكن لو قبل النادي طلباته.

وذكرت تقارير أن جاتوزو واحد من المرشحين لخلافة أنشيلوتي حال استمر تراجع النتائج، وخصوصاً في مباراة جينك المقبلة بدوري الأبطال.

وأفادت "كوريري" أن جاتوزو عبر لإدارة نابولي عبر وكلائه أن يريد عقد طويل الأمد، وليس لمجرد فترة انتقالية.

وعلق أنشيلوتي على شائعات إقالته وتعيين جاتوزو بعد التعادل مع أودينيزي، إذ أكد أنه أمر طبيعي حدوث تلك الأحاديث، وأنه يعتبر نفسه آمناً في منصبه.

وتعادل نابولي بهدف لكل جانب مع أودينيزي السبت بالدوري الإيطالي، ليواصل ابتعاده عن الانتصارات للقاء التاسع على التوالي.

ويلعب نابولي مساء الثلاثاء لقاءاً هاماً مع جينك من أجل حسم العبور للدور التالي من الأبطال، والتعادل يكفي الفريق.

وحصد نابولي فقط 21 نقطة بعد مرور 15 مبارة من عمر الدوري الإيطالي حتى الآن.