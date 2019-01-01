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جابي يكشف سر اختياره اللعب في قطر بدلاً من الصين

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النجم الإسباني المخضرم أنهى رحلته الطويلة مع أتلتيكو منتقلاً للسد الصيف الماضي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد جابي لاعب وسط أتلتيكو مدريد السابق، أنه لايزال مرتبطاً بالنادي الإسباني رغم عدم تواجده به في الوقت الحالي.

النجم الإسباني المخضرم  أنهى رحلته الطويلة مع أتلتيكو الصيف الماضي، بعد انتقاله إلى نادي السد القطري.

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جابي تحدث مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن العديد من النقاط الهامة بمسيرته في الوقت الحالي.

وقال جابي:"الآن أنا في نادي السد يعاملني بطريقة جيدة جداً، واندهشت من الشهرة الكبيرة هنا وكذلك تشافي ساعدني كثيراً".

وعن الخيارات الأخرى خارج قطر:"نعم كانت هناك بعض العروض ولكني لم أرحب باللعب لنادي آخر داخل إسبانيا أو أوروبا، لأنني مدان بالكثيرلأتلتيكو".

وأضاف:"لم أتخذ اللعب في قطر بجدية كبيرة مقارنة بإنجلترا أو الصين، ولكن شعرت بعدها كم أنها دولة رائعة يمكنني بناء مستقبل مشرق بها بعد الاعتزال".

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وتابع:"أفتقد اللعب بأتلتيكو مع كوكي وخوان فران وجودين، وكذلك الشعور بالروح القيادية، لكني أقوم بأدوار مشابهة هنا مع تشافي لتوجيه اللاعبين الصغار".

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً لعب 13 مباراة مع السد بالدوري القطري هذا الموسم، وساعد الفريق على احتلال صدارة البطولة بفارق نقطتين عن الدحيل.

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