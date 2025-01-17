"افتقدت إسبانيا كثيرًا" .. جابري فيجا يكشف عن معاناته بالسعودية ورغبته في العودة لأوروبا!

فيجا يُؤكد على أنه لن يستمر طوال مسيرته بالسعودية ويتطلع للعودة إلى أوروبا مجددً

أكد جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، على أن تجربته في دوري روشن السعودي ساعدت على تطوره كثيرًا، مؤكدًا على أنه يتطلع للعودة إلى أوروبا يومًا ما.

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وفي حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث جابري فيجا، لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، عن تجربته في المملكة، تحديات التأقلم، وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى الدروس التي تعلمها خلال رحلته الاحترافية.

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عندما سُئل عن حياته في السعودية قال:"كنت أعلم أن التكيف لن يكون سهلاً. ورغم أنني لم أتأقلم بنسبة 100% حتى الآن، إلا أنني تحسنت كثيرًا مقارنة بالأشهر الأولى، حيث واجهت مشاكل تتعلق بالإقامة وتأخر عائلتي في القدوم، الأمور الآن أفضل بكثير".

كما أشار فيجا إلى إصابته التي تعرض لها العام الماضي، والتي أثرت على تطوره، لكنه أكد أنه بدأ الموسم الجديد بشكل جيد واستعاد جزءًا كبيرًا من مستواه.

وفيما يتعلق بقراره الانضمام إلى الأهلي، قال فيجا: "الأمور المالية لعبت دورًا كبيرًا، لكن الجانب الرياضي كان أيضًا مهمًا، الدوري السعودي ليس من الدوريات الكبرى عالميًا، لكنه يجذب الأنظار وهناك لاعبون رائعون هنا، ومع اقتراب استضافة السعودية لكأس العالم 2034، أتوقع أن يواصل الدوري النمو".

وأكد جابري أن عقده مع الأهلي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مستقبله سيعتمد على المفاوضات التي يديرها وكلاؤه، وأنه يركز حاليًا على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق والمنافسة في البطولات المحلية والقارية.

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وعبّر النجم الإسباني عن افتقاده للعودة للعب في بلاده قائلاً: "أفتقد إسبانيا كثيرًا، أسلوب الحياة هنا مختلف تمامًا، حتى التدريبات المسائية تحرمك من الحياة الاجتماعية كما في إسبانيا، مثل الخروج مع الأصدقاء أو قضاء وقت ممتع مع شريكتك، لكن في النهاية، عليك التكيف مع الوضع والاستفادة من التجربة".

وعن أكبر الدروس التي تعلمها في السعودية، قال فيجا: "تعلمت تقدير الفرصة التي أتاحها لي الأهلي، من دفع مقابل انتقالي إلى الثقة التي منحها لي المدرب، لقد كان للعمل مع لاعبين مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينو أثر كبير على تطوري، كما أدركت أهمية استغلال الحاضر للتخطيط للمستقبل".

وحول تطلعاته المستقبلية، أشار جابري إلى رغبته في العودة للعب في أكبر أندية أوروبا، قائلاً: "لا أعتقد أنني سأبقى هنا طوال مسيرتي، لدي طموحات بالعودة إلى أعلى مستويات كرة القدم واللعب في ليالي كبيرة، والتي أشاهدها الآن فقط عبر التلفاز".

وعندما سُئل عن إمكانية الانضمام إلى برشلونة يومًا ما، قال فيجا: "أنا عاشق لكرة القدم الجميلة، أحب برشلونة وريال مدريد على حد سواء، لكن فريقي المفضل سيبقى دائمًا سيلتا فيجو، وبالطبع، أي لاعب يحلم باللعب مع أفضل الأندية وأفضل اللاعبين".