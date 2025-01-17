ليس أليجري .. مدرب الأهلي الجديد في طريقه من ميلانو إلى السعودية لخلافة يايسله!

من سيتولى تدريب الأهلي؟

استقر النادي الأهلي على إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله من تدريب الفريق، بسبب نتائج الفريق تحت قيادته، ليقترب مدرب آخر من خلافته خلال الوقت الحالي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخسر الأهلي أمام الخلود بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخرج بعد المباراة بتصريح يلقي اللوم فيها على الإدارة بسبب عدم تدعيم الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الصحفي جانلوكا دي مارتزيو عن أن المدرب جابرييل تشيوفي يتواجد حاليًا في مدينة ميلانو، من أجل إتمام التعاقد مع النادي الأهلي، خلال الوقت الحالي.

GOAL

وأوضح دي مارتزيو أن تشوفي سينطلق إلى السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تولي تدريب الأهلي خلفًا لماتياس يايسله.

وكان الصحفي الإيطالي قد أكد على أن جابرييل تشوفي سيتولى تدريب الأهلي حتى نهاية الموسم، وسيقود الفريق بعده مواطنه ماسيميليانو أليجري.