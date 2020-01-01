فرصة ليفاندوفسكي؟ فيفا يتراجع عن إلغاء جائزة الأفضل

نجم بايرن ميونيخ أقوى المرشحين للفوز بالجائزة

أكدت صحيفة بيلد الألمانية تصريحات كارل هاينز رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ حول تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره إلغاء جائزة "الأفضل" لعام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان فيفا قد أعلن في مايو الماضي إلغاء الجائزة ليسير على خطى مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي ألغت جائزة الكرة الذهبية، وهو ما أثار استياء مسؤولي النادي الألماني لرؤيتهم أنها كانت فرصة نجم ومهاجم الفريق "روبرت ليفاندوفسكي" الأكبر للفوز بالجائزتين بعد أدائه المذهل خلال العام.

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رومينيجيه كان قد قال لصحيفة كيكر الألمانية "جياني إنفانتينو رئيس فيفا أخبرني أن حفل جائزة الأفضل سيُقام هذا العام، وستُقدم خلاله جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب، وهذا قرار مرحب به".

صحيفة بيلد أكدت تلك التصريحات، وأضافت أن الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بالجوائز سيكون عقب نهاية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مباشرة، على أن يُقام حفل الإعلان عن الفائزين في بداية أكتوبر القادم.