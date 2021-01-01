موعد جوائز الأفضل في آسيا 2020، الفئات، المرشحون والتصويت

تعرف على موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في آسيا، وما هي الفئات والمرشحون؟ وكيف تم التصويت على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2020

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في آسيا لعام 2020، التي يترقبها كل عام محبي وعشاق كرة القدم في القارة الصفراء، و بدأ العد التنازلي لإعلان النتائج بعد أن تم إغلاق باب التصويت بداية الشهر الجاري، ولكن لن يتم الإعلان عن النتيجة إلا من خلال منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظم للجائزة، وقد كان عام 2020 استثنائياً بكل المقاييس، ولكن رغم التحديات برز نجوم قارة آسيا وواصلوا التألق في ملاعب القارة وخارجها.

وعلى غرار جائزة الفيفا "الأفضل" العالمية، تتعدد فئات جائزة الأفضل الآسيوية لكن يظل أبرزها وأكثر ما يلتفت له الجماهير هي جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي حصل عليها في العام الماضي اللاعب أكرم عفيف نجم منتخب قطر ونادي السد في حفل توزيع الجوائز في هونج كونج.

فما هو موعد الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 وبقية الجوائز، وكيف تم التصويت ومن هم المرشحون.

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ما هو موعد الإعلان عن جوائز الاتحاد الآسيوي 2020؟

كان من المقرر أن تحتضن الدوحة حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2020، ولكن تقرر إلغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا، ويقوم الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60%، تتحدد النسبة المتبقية من قبل فريق من الخبراء المستقلين بكرة القدم الآسيوية.

ويتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 24 يناير 2021 ميلاديًا، الموافق 11 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

موعد الإعلان عن أفضل لاعب في آسيا 2020:

الحدث الموعد الإعلان عن الأفضل في آسيا 2020 الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخرة 1442

ما هي فئات جوائز الاتحاد الآسيوي 2020؟

تنقسم جوائز الاتحاد الآسيوي إلى عدد من الفئات أهمها أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب محترف خارج القارة، وغيرها من الجوائز الفردية والجماعية على مستوى الأندية والمنتخبات، منها أفضل مدرب وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب كرة صالات، أفضل لاعبة، وأفضل اتحاد وطني وغيرهم.

لكن هذا العام قرر الاتحاد الآسيوي بسبب الظروف التي يمر بها العالم لتفشي فيروس كورونا أن تقتصر الجوائز على أربعة فئات فقط، هي أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب محترف خارج القارة، أفضل لاعبة، وأفضل لاعب شاب.

فئات جوائز الأفضل في آسيا 2020:

جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020

جرى التصويت على جائزة أفضل لاعب في آسيا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، وتواجد في قائمة المرشحين ثنائي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام.

💪🏼 أكد المهاجم 🇲🇦 المغربي عبدالرزاق حمدالله @Hamedallah_9قدراته الرائعة أمام المرمى بعد فوزه بجائزة هداف #دوري_أبطال_آسيا2020 بتسجيله 7⃣ أهداف في 7⃣ مباريات وساهم ببلوغ النصر نصف النهائي!



هل برأيك هو أفضل لاعب في #دوري_أبطال_آسيا2020؟ 🤔



صوّت الآن! ⬇️https://t.co/c13f2nMB4qpic.twitter.com/WHOk1OlB3b — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) January 17, 2021

يتواجد بالقائمة أيضًا نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الحالي، غاب عن القائمة أفضل لاعب في آسيا لعام الماضي أكرم عفيف.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020

اللاعب الفريق الجنسية جونيور نيجراو أولسان هيونداي البرازيل سلطان الغنام النصر السعودية جلال الدين ماشاريبوف باختاكور أوزبكستان شجاعي خليل زاده بيرسبوليس إيران كيم مين وو سوون سامسونج كوريا الجنوبية بشار رسن بيرسبوليس العراق بيورن يونسن أولسان هيونداي النرويج جوناثان فييرا بكين إسبانيا أندريس إنييستا فيسيل كوبي إسبانيا يوون بيت جارام أولسان هيونداي كوريا الجنوبية عبد الرزاق حمد الله النصر المغرب ريناتو أوجوستو بكين البرازيل حامد لاك بيرسبوليس إيران كيوجو فوروهاشي فيسيل كوبي اليابان جو سو هوك أولسان هيونداي كوريا الجنوبية

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا 2020

يتواجد على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل محترف في آسيا نجم توتنهام سون هيونج مين، كذلك نجم ليفربول تاكومي مينامينو.

المرشحون لجائزة أفضل محترف خارج القارة

اللاعب الفريق الجنسية سون هيونج مين توتنهام كوريا الجنوبية مهدي تاريمي ريو آفي / بورتو إيران سردار أزمون زينيت سان بطرسبرج إيران علي عدنان فانكوفر العراق علي جولي زاده شارلروا إيران كافيه رضاني شارلروا إيران تاكيهيرو تومياسو بولونيا اليابان لي كانج إين فالنسيا كوريا الجنوبية تاكيفوسا كوبو مايوركا / فياريال اليابان واتارو إيندو شتوتجارت اليابان نيكيتا روكافيتسيا ماكابي حيفا أستراليا هوانج هي تشان سالزبورج / لايبزيج كوريا الجنوبية تاكومي مينامينو ليفربول اليابان ريوتا موريوكا شارلروا اليابان دايتشي كامادا آينتراخت فرانكفورت اليابان

جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2020

يتواجد في قائمة المرشحين لاعب الشباب السعودي عبد الله الحمدان، كذلك موسى التعمري لاعب أبويل ومنتخب الأردن، ومحمد وعد لاعب السد، بالإضافة إلى عبد الرحمن غريب نجم الأهلي السعودي.

اللاعب الفريق الجنسية وون دو جاي أولسان هيونداي كوريا الجنوبية بوبير عبد الخالقوف ناساف أوزبكستان كاورو ميتوما كاوازاكي فرونتيل اليابان عبد الله الحمدان الشباب السعودية تاكيهيرو تومياسو بولونيا اليابان مهدي قائدي استقلال إيران مهند علي بورتيمونيسي / السيلية العراق تاكيفوسا كوبو مايوركا / فياريال اليابان موسى التعمري أبويل / لويفن الأردن جاروينساك وونجورن ساوت براكان تايلاند محمد وعد الوكرة / السد قطر رايلي ماكجري أديدلايد يونايتد / بيرمنجهام أستراليا عزيزجون جانييف شباب الأهلي دبي أوزبكستان مهدي عبدي قارا بيرسبوليس إيران عبد الرحمن الغريب الأهلي السعودية لي كانج إين فالنسيا كوريا الجنوبية صفاوي رشيد جوهور دارول / بورتيمونيزي ماليزيا سونج مين كيو بوهانج ستيلرز كوريا الجنوبية زايد العامري الجزيرة الإمارات جاسور ياخشيبويف إينرجتيك / شاختار أوزبكستان

جائزة أفضل لاعبة في آسيا 2020

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في آسيا 2020 هي.