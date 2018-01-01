النتائج المباشرة
تصفيات كأس أمم افريقيا

حضور عربي قوي ضمن قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعام 2018.

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعام 2018.

وضمت القائمة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كذلك تواجد وليد سليمان لاعب الأهلي المصري، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، دينيس اونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقي، أندريه أونانا حارس أياكس وأخيرًا أليكس أيوبي لاعب أرسنال.

اختيارات المحررين

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في الثامن من يناير المقبل بحفل الاتحاد الأفريقي بمدينة "داكار" بالسنغال.

ويتحدد الفائز وفقًا لتصويت مدربي المنتخبات الوطنية الأفريقية والمديرين الفنيين للاتحادات الوطنية وأعضاء اللجنة الفنية بـ"كاف" ومجموعة من الخبراء الإعلاميين.

وجاءت قائمة المرشحين الكاملة للأفضل في أفريقيا كما يلي :

المنتخبات المرشحة لأفضل منتخب نسائي : الكاميرون – نيجيريا – جنوب أفريقيا.

المنتخبات المرشحة لأفضل منتخب رجال : مدغشقر – موريتانيا – أوغندا.

المدربين المرشحين للأفضل في أفريقيا : أليو سيسه "السنغال" – هيرفي رينارد "المغرب" – مُعين الشعباني "الترجي".

المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب : أشرف حكيمي – فرانك كيسي- ويلفريد نديدي.

الموضوع التالي:
مولر يدخل التاريخ مع بايرن في مواجهة هانوفر
الموضوع التالي:
النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه
الموضوع التالي:
حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
إغلاق