"جاء دورنا" .. كارلو أنشيلوتي يكشف حواره مع بيب جوارديولا بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا

تعرف على ما قاله أنشيلوتي لجوارديولا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن كواليس ما دار بينه وبين الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

ونجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة خلال تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: "لقد هنأت جوارديولا وتمنيت له حظًا سعيدًا في بقية الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مانشستر سيتي تقدم في الموسم الماضي، وهذه المرة جاء دورنا، لقد كان الفوز اليوم إنجازًا رائعًا، وأنا سعيد حقًا به والتأهل لنصف النهائي".

وعلق كارلو عن حالة فريقه البدنية، حيث قال: "نحن في حالة جيدة جدًا، وليس لدينا أي مشاكل بدنية وأمامنا إلى يوم الأحد، سنتعافى وعلينا أن ندرك أننا فعلنا شيئًا جيدًا، والجميع أعتقد أننا متنا ولكن لا أحد يستطيع فعل هذا الأمر، ريال مدريد لا يموت أبدًا".