جاء السعودية من أجل المال فقط؟ .. رونالدو ينفي عمليًا بموقف رائع مع النصر

طلب خاص أثناء المفاوضات أثبت احترافية الدون

Shahid

برهن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن المال ليس هو هدفه الأساسي من القدوم للمملكة السعودية بشكل عملي، إذ فجر مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر، عن مفاجأة حول طلب خاص للدون أثناء المفاوضات.

العالمي قدم الدون لاعبًا رسميًا له اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، في استاد مرسول بارك، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

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وأوضح رئيس النصر أن كل ما يتردد حول راتب النجم البرتغالي ليس بدقيق، موضحًا أنه بالفعل الأعلى راتبًا في العالم، لكن ما قام به خلال المفاوضات يكشف احترافيته.

وقال مسلي، خلال المؤتمر الصحفي: "رونالدو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، طبيعي أن يكون هو صاحب الراتب الأكبر وهو يستحق ذلك، لكن أريد توضيح جانب يعكس احترافية كريستيانو إذ أبدى رغبته في أن يعامل في باقي أمور المكافآت ولوائح النادي مثل بقية زملائه، وهذا غير مستغرب منه".

Shahid