الانتقالات

ثورنلي: مانشستر يونايتد لا يحتاج لوكاكو

التعليقات()
Getty Images
نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أنه لا حاجة للوكاكو بالنسبة لسولشار

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال بين ثورنلي نجم مانشستر يونايتد في فترة التسعينات إن أولي جونار سولشار لا يحتاج للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

اختيارات المحررين

وكان لوكاكو قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة وعلق عليها "سيحدث قريبًا" في إشارة لاقتراب رحيله رسميًا.

وكان إنتر هو الأقرب للتعاقد معه، حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي في ضمه بشكل أساسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ذلك، رأى بين ثورنلي أن وجود روميلو لوكاكو في تشكيل مانشستر يونايتد للموسم المقبل لا يبدو أمرًا مهمًا بالنسبة له.

وأضاف: "سولشار سيلعب بفلسفة مختلفة وفكر غير مطابق لذلك الذي كان يطبقه جوزيه مورينيو، وبالتالي فإن المتطلبات ستختلف بدورها"

وتابع: "لوكاكو مهاجم مميز ولكنه ليس عنصرًا رئيسيًا بالنسبة لسولشار في مانشستر يونايتد، أعتقد أن رحيله لن يضر الفريق"

سنغير بعض الأشياء | كيف كذب زيدان على الجميع؟

يذكر أن روميلو لوكاكو كان قريبًا من الانتقال إلى تشيلسي قبل أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد لنفس السبب الذي سيدفعه إلى إنتر الآن، ألا وهو أنطونيو كونتي.

إغلاق