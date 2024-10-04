ثورة في كرة القدم.. لاسانا ديارا قد يغير قواعد سوق الانتقالات للأبد!

هذه اللحظات التي قد يتغير فيها تاريخ اللعبة..

أحيانًا يكون تغيير قوانين رئيسية في عالم كرة القدم رهين صدفة، حدث واحد، لقطة لا يمكن نسيانها، ونحن الآن بصدد واحدة من هذه اللحظات التاريخية على الأرجح.

فقد قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن بعض قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل، في حكم قد يفتح الباب أمام اللاعبين للعثور على ناد جديد بسهولة أكبر. بعد إنهاء عقودهم من طرف واحد.

تنص لوائح "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب عادل" يكون مسؤولاً عن دفع تعويض للنادي، وعندما ينضم اللاعب إلى نادٍ جديد، فسيكون مسؤولاً بشكل مشترك عن دفع التعويضات مع النادي الذي انتقل إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ثنايا حكمها بقضية رفيعة المستوى مرتبطة باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، أن هذه التصرفات كانت غير قانونية، ومن المتوقع أن يدفع الحكم "فيفا" إلى تعديل لوائح الانتقالات الخاصة به.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج: "القواعد المعنية تهدف إلى إعاقة حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الذين يرغبون في تطوير نشاطهم من خلال الذهاب للعب في نادٍ جديد".

وأضافت بين ثنايا حكمها: "تفرض هذه القواعد مخاطر قانونية كبيرة، ومخاطر مالية غير متوقعة وربما عالية جدًا، بالإضافة إلى مخاطر رياضية كبيرة على اللاعبين والأندية الراغبة في الحصول على خدماتهم، والتي من شأنها إعاقة الانتقالات الدولية لهؤلاء اللاعبين".

عن حالة لاسانا ديارا!

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وفي عام 2014، غادر ديارا لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات، ورفع النادي الأمر إلى غرفة تسوية المنازعات التابعة للفيفا، بحجة أنه انتهك القواعد عندما تم إنهاء عقده بعد أن قرر اللاعب المغادرة دون سبب عادل اتضح بعد ذلك أنه "خفض الراتب".

تلقى ديارا عرضًا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي، لكن النادي تراجع بعد أن رفض "فيفا" التوقيع على شهادة النقل الدولية (ITC)، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.

وفي عام 2015، أمر "فيفا" ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) كتعويض للوكوموتيف، مما دفع لاعب تشيلسي وآرسنال وريال مدريد السابق إلى رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للحصول على تعويضات أمام محكمة محلية.

في لقاء سابق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سبق له تدريب ديارا في ريال مدريد، كان قد قال إن الفرنسي يتحدث معه عبر وكيل أعماله كل أسبوع من أجل تجديد تعاقده إن قدم مباراة واحدة جيدة، يبدو أن الفرنسي لن يكتفي بالضغط على مورينيو.. بل سيغير قواعد اللعبة إلى الأبد!.