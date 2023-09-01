ثورة عمال لوس أنجلوس تطالب "العظيم" ليونيل ميسي بالانضمام للإضراب!

ميسي مطالب بالمشاركة في وفقة تضامنية

طلب بعض المواطنين من ليونيل ميسي وزملاؤه في فريق إنتر ميامي على "الوقوف بتضامن" مع سكان لوس أنجلوس قبل مواجهة فريق لوس أنجلوس إف سي.

فريق إنتر ميامي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا سيزور لوس أنجلوس في يوم الأحد لمواجهة فريق لوس أنجلوس إف سي في مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم، سيتوجهون إلى كاليفورنيا بحثًا عن الحفاظ على سجلهم الخالي من الهزائم في 10 مباريات مع وجود ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في صفوفهم.

يحتاج إنتر ميامي بشدة إلى نقاط المباراة في محاولة متأخرة لحجز مكان في الملحق النهائي للدوري، ما يؤكد حاجة الفريق للابتعاد عن أي عوامل تشيتيت خارجية.

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وبالرغم ذلك، طلب منهم أن يتجنبوا دخول بعض المؤسسات في لوس أنجلوس، حيث بدأ موظفو فندق "فيرمونت ميرامار" في سانتا مونيكا إضرابهم منذ يوم الأربعاء - انضموا إلى آلاف العمال من جميع أنحاء المنطقة على خط الاحتجاج حيث يحتجون ضد ارتفاع تكاليف الإسكان ويناشدون براتب أفضل.

تم إدخال ميسي ورفاقه إلى هذا الصراع، بعد بيان من نقابة العمال (Unite Here Local 11) يقول: "نعلم أن فريق إنتر ميامي والنجم العظيم ليونيل ميسي سيأتون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، وبصفتنا عاملين في الفنادق والطهاة والبوابين والنوادل، نطلب من ليونيل ميسي وزملاؤه في الفريق أن يقفوا تضامنًا معنا وأن يبتعدوا عن فندق (فيرمونت ميرامار)".

ميسي سيكون أحد عوامل الجذب في لوس أنجلوس في نهاية هذا الأسبوع، خاصة أن اسعار التذاكر وتتراوح بين 834 و17 ألف دولار، من أجل مشاهدة إبداع أحد أساطير اللعبة.