ثورة راتكليف بدأت .. مانشستر يونايتد يحسم صفقته الأولى بمبلغ ضخم

مانشستر يونايتد يقترب من أولى صفقاته الصيفية...

يستعد مانشستر يونايتد، لحسم أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي، بتدعيم الخط الخلفي للفريق، والتعاقد مع جارود برانثويت، مدافع إيفرتون.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، وافقت على التعاقد مع جارود برانثويت، ليصبح أولى صفقات جيم راتكليف المالك الجديد للنادي.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر، لتعزيز صفوف الفريق، للعودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد، وتكون البداية من الخط الخلفي، وتعويض رحيل رافاييل فاران.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير الإنجليزي، إلى أن صفقة برانثويت، قد تكلف خزائن مانشستر يونايتد 70 مليون جنيه إسترليني، بسبب تمسك إدارة إيفرتون، بالحصول على هذا المبلغ للتخلي عن المدافع صاحب الـ 21 عامًا.

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد، قد جددت الثقة في المدرب إريك تين هاج، قبل عدة أيام لاستمراره في منصبة كمدير فني للشياطين الحمر في الموسم المقبل.