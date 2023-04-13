ثورة في دوري الأبطال بسبب استبعاد برشلونة المحتمل

ماذا لو عاقب الاتحاد الأوروبي برشلونة بالاستبعاد من دوري الأبطال 2023-24؟

فتحت أزمة برشلونة وإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني السابق، الباب للتكهنات ووضع سيناريوهات افتراضية لما يمكن أن يحدث لو عُوقب النادي الإسباني من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقًا فيما يُشاع عن منح برشلونة مبالغ مالية على مدار سنوات لنيجريرا غير معروف سببها وإن كان برشلونة يبررها بخدمات استشارية من إنريكيز للنادي الكتالوني.

موقع ريليفو الإسباني وضع سيناريو افتراضي إن عوقب برشلونة بالحرمان من اللعب في أوروبا في موسم 2023-24 وفقًا للمادتين 4.02 و4.03 من قوانين يويفا التي تقضي بحرمان أي فريق من المشاركة ببطولاته إن تصرف بأي شكل ليؤثر في نتائج المباريات؛ وذلك إن أُدين برشلونة بالفعل.

في السيناريو التخيلي لن يلعب برشلونة الذي يقترب من لقب الدوري الإسباني في دوري الأبطال وستكون المشاركة لفرق الليجا من المركز الثاني للخامس.

صاحب المركز الثاني، الذي يشغله ريال مدريد بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، وقتها سيكون ضمن فرق التصنيف الأول في قرعة دور المجموعات مع بطل المسابقة والدوري الأوروبي وأبطال أفضل 6 دوريات في تصنيف الاتحاد.

كما سيتغير قليلًا شكل المشاركة فسادس الليجا سيتأهل للدوري الأوروبي بجانب صاحب المركز السابع في حالة خسارة أوساسونا لنهائي الكأس أمام ريال مدريد. لكن لو خسر ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا فسيتأهل أوساسونا للدوري الأوروبي مع سادس الليجا. وسيتأهل ثامن الليجا لدوري المؤتمر.

الوضع قد يصبح أكثر تعقيدًا في حالة مواصلة إشبيلية المشوار في الدوري الأوروبي وتتويجه باللقب.

السيناريو الخيالي من الموقع الإسباني اكتمل باقتراحه خوض برشلونة "المُعاقب" لمباريات ودية خلال أيام دوري الأبطال في المملكة العربية السعودية أو الإمارات.