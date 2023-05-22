ثورة نصراوية بعد اكتشاف "عميل اتحادي" في قضية الهلال ومحمد كنو

عمل مركز التحكيم في قضية النصر ضد الهلال وكنو مهدد

رغم أن نادي الاتحاد ليس طرفًا نهائيًا في قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو إلا أن ما اكتشفه جمهور العالمي دفعهم لثورة، قد تهدد عمل هيئة المحكمين.

العالمي قدم استئنافًا لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه، بشأن مشاركة اللاعب في ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري روشن، والذي انتهى بالتعادل 2-2، بداعي عدم انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف على خلفية توقيعه للناديين في آن واحد في يناير الماضي.

وبالأمس، كشفت صحيفة "الجزيرة" عن هيئة التحكيم في القضية، إذ اختار النصر حسان السيف، فيما عين الهلال عبد الرحمن العبد الكريم، وتم الاستقرار على أحمد أبو عمارة كمرجح، والمشكلة كانت بشأن الأخير تحديدًا.

جمهور العالمي نشر عدة تغريدات يُزعم أنها من حساب أبو عمارة، تنبئ عن انتمائه لنادي الاتحاد، ليأتي بعدها وسم "نرفض المرجح أبو عمارة"، ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة.

التغريدات المنسوبة لأبو عمارة حملت إعجابه بأفراح الاتحاد للفوز أمام النصر في عام 2019، بجانب إعجابه بتغريدة بيان الشباب بشأن واقعة تعرض لاعبه سيباستياو جونيور للإساءة من قبل أحد إداريي العالمي في عام 2021، وغيرها من التغريدات المضادة للنصر.

بينما سلط البعض الآخر الضوء على صلة قرابة مزعومة أيضًا بين المرجح وجمال أبو عمارة؛ رئيس نادي الاتحاد الأسبق، لتزداد الثورة النصراوية على مركز التحكيم.

لكن لم يتسن لنا التأكد من صحة هذه التغريدات في ظل إغلاق أبو عمارة لحسابه.

جدير بالذكر أن النصر يعول كثيرًا على هذه القضية في سباق جدول الترتيب، إذ حال الحكم لصالحه واعتباره فائزًا في المباراة، يعني أن الفارق بينه وبين الاتحاد؛ صاحب صدارة جدول الترتيب، سيكون نقطة وحيدة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.