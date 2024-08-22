بعد ثورة الشباب .. القناة الناقلة للدوري السعودي تعتذر

القناة الناقلة للدوري السعودي تعتذر للشباب...

تقدم طارق المنصوري، مدير الاتصال والإعلام في مجموعة قنوات SSC الناقلة لدوري روشن السعودي، بالاعتذار إلى جماهير الشباب بعد الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية.

وكان الحساب الرسمي للقناة السعودية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، قد نشر تصميمًا للإعلان عن بث مباريات دوري روشن، ولكن بدون وجود لاعب من الشباب على الواجهة، مما تسبب في غضب جماهير الليوث.

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وبحسب التقارير الصحفية فإن إدارة نادي الشباب، قد غضبت من هذا التصرف وقررت مقاطعة القناة وعدم ظهور أي فرد من أفراد النادي على شاشتها.

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ونشر المنصوري، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة يعتذر فيها عن سوء التفاهم وكتب: " نقدم اعتذارنا لكل الجماهير الرياضية التي مسها الأمر تجاه اللبس الحاصل في التصميم الذي أزعجها والذي قام به موظف مجتهد في القسم المختص".

وتابع: " وهذا الأمر سيجعلنا أكثر تنبها في المستقبل تجاه أي تصميم قد يٌفهم بشكل خاطئ نظرا لحساسية التنافس الرياضي الحالي".

جدير بالذكر أن الشباب، يفتتح مبارياته في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، مساء السبت القادم أمام الاتفاق.