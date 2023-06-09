ثورة الأهلي .. تطور هائل في المفاوضات مع جوزيه مورينيو

الأهلي يعيش ساعات مثيرة في سوق الانتقالات

يعيش الأهلي ساعات مثيرة في سوق الانتقالات، حيث أكدت عدة مصادر أنه بات قريبًا من التعاقد مع الثلاثي سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ورياض محرز، كما أشارت صحيفة عكاظ لتطور ملفت في المفاوضات مع المدرب جوزيه مورينيو.

الاتحاد كان قد افتتح سوق الانتقالات السعودي بالتعاقد مع كريم بنزيما، وقد شن الجمهور والإعلام الأهلاوي حملة على تويتر تُطالب وزارة الرياضة بالنظر للنادي ودعم صفوفه باللاعبين العالميين أسوة بالهلال والنصر والاتحاد.

ويبدو أن تلك الحملة جاءت بنتيجة إيجابية، إذ لم يتوقف الأمر عند الحديث عن اقتراب النادي من ضم لاعبين كبار، بل أشارت عكاظ إلى تحديد اجتماع حاسم خلال الساعات القادمة في لندن بين وليد معاذ ومورينيو للحديث حول تدريبه للأهلي الموسم القادم.

مورينيو مرتبط بعقد مع روما وقد حقق نجاحًا ملحوظًا مع الفريق خلال موسمين، إذ تُوج بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022 ووصل نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم والذي خسره أمام إشبيلية.

المصادر الإيطالية تؤكد رغبة المدرب البرتغالي البقاء في العاصمة الإيطالية، لكن يبدو أن الأهلي لن يستسلم أبدًا وسيُحاول إقناع مورينيو بقبول عرضه خلال الاجتماع القادم.