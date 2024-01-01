ثورة في الاتحاد .. كريم بنزيما يحسم مستقبله والاتفاق مع "منقذ" برشلونة!

تطورات مثيرة في نادي الاتحاد

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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بنزيما يعيش أوضاعًا صعبة مع الاتحاد - حاليًا -، بعد الهجوم العنيف الذي يتعرض له من الجماهير، بسبب تراجع مستواه؛ وسط أنباء عن "تمرده"، ورغبته في الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

وفي هذا السياق.. نفى خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، وجود أي نية من المهاجم الفرنسي؛ للرحيل عن العميد الاتحادي، في الشتاء الحالي.

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فيليكس دياز أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن مصادر مقربة من بنزيما، أخبرته شخصيًا أن اللاعب مستمر مع الاتحاد، في الوقت الذي سيشهد فيه النادي، تغييرات كبرى.

وكشف رئيس تحرير "ماركا"، عن أن أول التغييرات في نادي الاتحاد؛ التعاقد مع الإسباني رامون بلانيس، الذي عمل سابقًا في العملاق الإسباني برشلونة؛ لشغل منصب المدير الرياضي.

ويعود الفضل إلى بلانيس، في اكتشاف معظم عناصر الجيل الحالي لنادي برشلونة الإسباني من الشباب؛ حيث أنه نجح في التعاقد مع لاعبين مثل الإسباني بيدري والأوروجوياني رونالد أراوخو، في الوقت الذي كان يُعاني فيه الفريق، من تقدم نجومه في السن.

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