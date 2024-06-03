ثورة الاتحاد بدأت .. لؤي ناظر يترشح لرئاسة الاتحاد رسميًا ويكشف عن أسماء كبرى في مجلسه

الاتحاد مقبل على ثورة كبرى..

تقدم لؤي ناظر، مساء اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه رسميًا؛ لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية".

أنمار الحائلي أعلن رحيله عن رئاسة الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، مع عدم ترشحه في الانتخابات، ومنح أصواته في الجمعية العمومية بالكامل، إلى ناظر.

وبعد التقدم بأوراق ترشحه.. كشف لؤي ناظر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أسماء أعضاء مجلس إدارته، بشكل رسمي؛ حال فوزه في انتخابات الاتحاد.

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وتضم قائمة المرشح الرئاسي "أسماءً كبرى"؛ على رأسهم لؤي عمر مشعبي، الذي عمل وكيلًا للخدمات اللوجستية في وزارة النقل سابقًا، والذي من المقرر أن يتولى منصب النائب للؤي ناظر.

وإلى جانب مشعبي.. تضم القائمة كلًا من "إبراهيم حسان القرشي، عبد الإله مازن فقيه، عبدالقادر حسين العامودي، فيصل هاني باشا وعبدالعزيز سالم الزيد".

وظهر وجه نسائي في قائمة مجلس إدارة لؤي ناظر "المرشحة"؛ وهي سماهر سعد الشلالي، والتي تعمل كمستشار لوزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عانى من تراجع كبير في النتائج في 2023-2024؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين؛ وبالتالي.. خسارة فرصة المشاركة في النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي القادم.