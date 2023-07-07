خطوة جديدة تقرب ثنائي الاتحاد "المطرود" من الهلال والأهلي

قرار جديد من الاتحاد بشأن الثلاثي المثير للجدل

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد، بدأوا يتراجعون عن موقفهم، ويرحبون برحيل عددٍ من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ لإرضاء المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

سانتو طلب الاستغناء عن الثلاثي المحلي "حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رافضًا كافة محاولات الإدارة؛ للإبقاء عليهم.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيبدأ الاتحاد في الاستماع إلى العروض المقدمة للثلاثي؛ بشرط أن يكون رحيلهم على سبيل الإعارة فقط، في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الشمراني والبيشي والعبود، سيخضعون لبرنامج خاص، وضعه جهاز الكرة بنادي الاتحاد لهم؛ بعد استبعادهم من معسكر الفريق الأول، في الطائف؛ بقرار من المدير الفني البرتغالي.

المثير في الأمر أن هذا القرار، يقرب العبود خطوة إضافية من الانتقال إلى نادي الهلال؛ حيث كشفت مصادر خاصة لـ"GOAL" في وقتٍ سابق، عن وجود رغبة قوية من الزعيم، في ضم اللاعب، بينما ارتبط البيشي، بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن سانتو، دخل في خلافات عنيفة مع الشمراني والعبود، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بسبب عدم انضاطهما، مع عدم رضائه على مستوى البيشي الفني والبدني.