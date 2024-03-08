"ثنائية سلمان الفرج ومحمد كنو عفا عليها الزمن يا جيسوس" .. الرياض يدق جرس الإنذار في الهلال

الهلال حقق ريمونتادا جديدة في دوري روشن السعودي..

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بعد خسارة "الوصيف" النصر بالأمس.. دخل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، ديربي العاصمة المصغر أمام الرياض بـ"أريحية"، نظرًا لفارق النقاط الكبير في الصدارة.

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هذه الأريحية؛ دفعت جيسوس لإجلاس عددٍ كبير من أبرز نجوم الفريق الأول، على دكة البدلاء؛ في مقدمتهم ثنائي خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

واعتمد المدير الفني البرتغالي العجوز، في خط وسط الزعيم الهلالي أمام الرياض، على ثنائية خط الوسط المحلي "القائد سلمان الفرج ومحمد كنو"، والتي ذكرت الجميع بزمن ما قبل الصفقات العالمية.

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لكن.. على ما يبدو أن هذه الثنائية المحلية، قد عفا عليها الزمن؛ حيث ظهر الهلال بمستوى سيئ، طوال الـ60 دقيقة الأولى من عمر ديربي العاصمة "المصغر".

هذا المستوى السيئ؛ أدى إلى تسجيل الرياض هدف التقدم، وإن كان بقدم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشكل حاطئ في مرماه.

العودة إلى الثنائية التاريخية في الهلال

رد فعل جورج جيسوس، جاء بشكل سريع للغاية بعد تقدم الرياض في النتيجة؛ حيث قام بعدة تبديلات، مع إخراج الفرج وكنو، والعودة إلى ثنائية "نيفيش وسافيتش"، التي تكتب التاريخ مع الهلال، في الموسم الحالي.

دخول نيفيش وسافيتش، غيّر كل شيء في المباراة؛ حيث سيطر الهلال على الكرة تمامًا، وقلب تأخره بهدف مقابل لا شيء، إلى الفوز (3-1)، وتحقيق ريمونتادا جديدة.

نيفيش تحديدًا كان العنصر الأكثر تأثيرًا في الشوط الثاني؛ حيث سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يرسل عرضية متقنة على رأس زميله البرازيلي ميشايل ديلجادو، الذي أعطى التقدم للفريق الأزرق لأول مرة.

ويملك هذا الثنائي - نيفيش وسافيتش -، إمكانيات لا تتوفر في غيرهم من جميع لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في القدرة على السيطرة على الكرة، وتوزيع اللعب، بالتمريرات القصيرة أو الطولية المتقنة.

وعلى سبيل المثال؛ الفرج مع تقدمه في العمر وتراجع مستواه، أصبح غير قادر على أداء الأدوار الهجومية والدفاعية بنفس الجودة، بينما كنو لا يملك نفس القدرات في "الاستلام والتسلم"، كالتي تتوفر في الثنائي البرتغالي والصربي.

وبالتالي.. فإن مباراة الرياض ربما تكون "جرس إنذار" للمدير الفني البرتغالي، باستحالة إراحة روبن نيفيش وميلينكوفيتش سافيتش معًا؛ حيث لابد أن يكون واحدًا منهم على الأقل، على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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