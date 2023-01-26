ثنائية رونالدو وتاليسكا لا تفيد .. حمد الله "المنتهي" يطأطئ الرؤوس!

عبد الرزاق حمد الله يقود الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي ورونالدو وتاليسكا يقودان النصر للوداع!

Shahid

في ليلة صعود الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر، لا يتبادر إلى ذهني إلا الفيديو الذي انتشر فور تعاقد العالمي مع النجم كريستيانو رونالدو..

وقتها ظهرت مجموعة نصراوية تفتخر بالثنائية التي سيكونها الدون مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، واصفة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ"المنتهي"، ورغم محاولات فئة أخرى نصراوية أيضًا إثنائها عن التقليل من أسد الأطلس عرفانًا بالجميل له ورافضة لاستباق الأحداث حول ما سيقدمه كريستيانو للفريق إلا أن المجموعة الأولى أبت إلا أن ترفع طموحاتها للسماء صاعدة على ظهر الساطي، لكن ليت المطالب بالتمني..

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الليلة في حضرة حمد الله يخرج كريستيانو وتاليسكا مطأطئي الرأس بعد وداع كأس السوبر السعودي على يد الاتحاد، بهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة شارك بها البرتغالي والبرازيلي كاملة.

لتبدأ عقدة جديدة للدون من المغاربة، فقبل شهر وستة أيام فقط، أطاحوا بمنتخب بلاده من دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وفي أحد أشهر المشاهد في تاريخ رونالدو، وقتما خرج ذارفًا الدموع أمام أسود الأطلس.

"خير المجهود ما قل ودل" هذا كان شعار حمد الله والاتحاديين في ليلة إقصاء العالمي، فمن فرصة هدف متوقع لم تتخطى الـ0.32، أحرز الساطي هدف فريقه الثاني في الشوط الأول من المباراة، ليضرب معنويات النصر في مقتل.

بينما سدد تسديدة واحدة بين القوائم الثلاث، ونجح في ثلاث مواجهات ثنائية من أصل تسع، بينما فقد الكرة 19 مرة، واستخلصها ست مرات.

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Shahid