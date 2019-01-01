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ثنائي دولي سعودي على أعتاب الاتحاد

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شارك الشمراني مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا في الإمارات

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن اقتراب إدارة النادي من حسم صفقة الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني؛ لاعب فريق الفيصلي.

وشارك الشمراني مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا في الإمارات، وقدم مستوى رائع حينما تواجد كبديل للاعب ياسر الشهراني.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة العميد وضعت اللاعب ضمن خياراتها القوية للحصول على خدماته دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

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وكان اللاعب قد خرج من النادي الأهلي مجاناً لينضم إلى نادي الفيصلي، ليُقدم بعدها مستوى فني أكثر من رائع.

وفي الإطار نفسه، يستعد الاتحاد خلال الساعات المقبلة للإعلان عن صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من نادي الفيصلي بعقد يمتد لمدة أربعة أعوام لم تكشف عنه إدارة النادي إلا أن المصادر تشير إلى أنه يتجاوز 12 مليون ريال.

يُذكر أن البيشي قد شارك هو الآخر مع "الأخضر"، الذي خرج أمس من كأس آسيا بعد خسارته من اليابان في دور الـ 16.

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