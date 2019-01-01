ثنائي الهلال يشارك في المران وعودة الكوري هيوسو

الهلال يواصل الاستعداد لمباراتي الفيحاء والاتحاد عقب التوقف الدولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شارك ثنائي الهلال، محمد البريك وصالح الشهري، في مران الزعيم وانضما إلى المناورة التي أجراها المدرب الروماني رازفان، بعدما أنهيا برنامجهما التأهيلي.

وعاد الكوري الجنوبي جانج هيوسو، إلى تدريبات الهلال بعد نهاية الإجازة التي حصل عليها من الجهاز الفني.

وقبل بداية مران اليوم، شرح رازفان للاعبين بعض التعليمات التكتيكية، وطبقها في أرضية الملعب، وشهد المران تدريبات على تسديدات من مسافات مختلفة.

الاتحاد السعودي يعتمد تشكيل ثلاث لجان ويؤجل الفنية

وفي سياق متصل، يستمر عبد الله عطيف لاعب الفريق، في برنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، يوم السبت القادم 14 سبتمبر في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، وبعدها يواجه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.