ثنائي الشباب يؤكدان على قدرة تحقيق لقب الدوري السعودي

استبعد الثنائي فوز فريقهما بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين

جول

يبدو أن ثنائي الكولومبي أسبريا والبرازيلي سيبا، لاعبا نادي الشباب السعودي يمتلكان ثقة كبيرة في قدرة فريقهم على تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، قال أسبريا أن لقب الموسم الحالي للدوري السعودي سيكون من نصيب نادي الشباب، وفي نفس الإطار صدق سيبا على تصريحات زميله.

كما استبعد الثنائي فوز فريقهما بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الحالي 2019\2020، نظرًا صعوبة التوقع بهذه المسابقة.

وعن الفريق الذي يُفضل المواجهة، وقع اختيار أسبريا على مواجهة النادي الأهلي وتجنب فريقه السابق الفيحاء، فيما ذكر سيبا أنه يحب مواجهة الهلال ولا يرغب في اللعب أمام الاتفاق.

الصحافة الرومانية : رازفان يصنع التاريخ مع الهلال في مباراة درامية أمام السد

يُذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الخامس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعهم خلال 7 مباريات.