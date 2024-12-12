"لا أدفع ثمن البدلات".. جماهير ميلان تنهال غضبًا على زلاتان إبراهيموفيتش!

جماهير "الروسونيري" لا تمزح بشأن صورة فريقها

رغم أنه بات المستشار الفني الأول لـ Red Bird المجموعة المالكة حاليًا لنادي ميلان الإيطالي، فإن هذا لا يمنع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من نشر ما يحلو له على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد نشر إبراهيموفيتش عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة تظهر ارتداءه قبعة وبدلة تشبه أزياء مسلسل Peaky Blinders، ولكنه كتب عبارة مازحة: "أنا لا أدفع ثمن البدلات!".

لم يعجب العديد من مشجعي الروسونيري بهذا العرض والكلمات من إبراهيموفيتش، مشيرين إلى أنه ينبغي أن يعرف أي فريق يمثل على الصعيد الإداري.

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التعليقات الأقل حدة في الهجوم على زلاتان مزحت حول تشبيهه بتوماس شيلبي، حيث كتب بعضهم: "زلاتان شيلبي!".. بينما ذهب البعض في انتقاد زلاتان إلى ما هو أبعد.

أحد المعلقين كتب: "موسم متقلب، مدرب متوسط لا يستطيع أن يتأقلم مع عقول لاعبي كرة القدم، منظومة سيئة البناء وإدارة تشملك، متغطرسة وغير كفؤة ولا تعرف ما تفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما ليس واضحًا لك من وماذا تمثل؟!"، بينما كتب آخر: "زلاتان، من فضلك عليك أن تتذكر أنك إداري في ميلان، ولم تعد مجرد لاعب كرة قدم. تصرف كقائد".