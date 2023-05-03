ثلاثي فرنسي ومساعدة من باريس سان جيرمان.. خطة الشيخ جاسم للاستحواذ على مانشستر يونايتد

التعاقدات "المبهرة" بمساعدة باريسية واحدة من طرق الشيخ جاسم للاستحواذ على مانشستر

لم يستحوذ الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني على نادي مانشستر يونايتد بعد؛ لكنه يبدو لديه خطة للفريق الإنجليزي بثلاث تعاقدات فرنسية ستُبهج جماهير مانشستر وربما ستطالب وتدعو لشرائه النادي بسببها.

ويبرز اسم الشيخ القطري مع الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف بين الراغبين في الاستحواذ على مانشستر من ملاكه الأمريكان الحاليين "عائلة الجليزرز".

وبحسب الصحافي كريستيان فالك في صحيفة بيلد الألمانية فإن الشيخ جاسم يخطط للتعاقد مع ثلاثي فرنسي هم كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد أما الفرنسي الأخير فسيكون صفقة القرن لمانشستر يونايتد وهو كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقد يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده معهم في 2024 بحسب ما قالته الصحف الفرنسية مع خيار التمديد لموسم إضافي قبل نهاية الموسم الحالي، وهو إن لم يحدث، سيعجل باريس، المملوك لصندوق الاستثمار القطري، بالتخلي عنه هذا الصيف ليمنع رحيله مجانًا عنهم السنة المقبلة.

وكان اسم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان قد تردد أيضًا وارتبط بمانشستر يونايتد في حال استحواذ القطريين على النادي الإنجليزي بحسب فوت ميركاتو.